Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Заречье разогнали уличных торговцев
На них составили шесть протоколов.
В Зареченском районе Тулы на улицах Октябрьской и Пузакова прошел рейд по пресечению незаконной уличной торговли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В ходе рейда на продавцов составили шесть протоколов по ст. 9.1 «Торговля в неустановленном месте» Закона Тульской области
Сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу провели с торговцами разъяснительную работу о недопущении нарушений действующего законодательства.
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