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В Заречье разогнали уличных торговцев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Заречье разогнали уличных торговцев

На них составили шесть протоколов.

В Зареченском районе Тулы на улицах Октябрьской и Пузакова прошел рейд по пресечению незаконной уличной торговли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе рейда на продавцов составили шесть протоколов по ст. 9.1 «Торговля в неустановленном месте» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области».

Сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу провели с торговцами разъяснительную работу о недопущении нарушений действующего законодательства.

 
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