Какие дома Тулы будут обесточены 10 февраля
Публикуем список адресов.
Плановые работы пройдут с 9.00 до 16.00 здесь:
- Новомосковское шоссе, 52, 54, 54-б,
- ул. Кирова, 153, 155, 157, 159, 159-а, 161,
- ул. Кутузова, 4,
- ул. Марата, 120, 174, 176, 178,
- пр-д Марата, 2,
- ул. Баженова, 2,
- ул. К. Либкнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а,
- ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.),
- ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8, 8-а (чётн.),
- ул. Р. Люксембург, 11-б,
- ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
- ул. Можайского, 1-23,
- ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),
- п. Южный: ул. Первомайская, 1-10,
- ул. Транспортная, 5-9,
- ул. Станционная, 5-17.
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