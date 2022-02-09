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На пожаре в новомосковской пятиэтажке пострадал человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в новомосковской пятиэтажке пострадал человек

В квартире сгорела кровать, закоптились стены и потолок.

В 13.59 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Водопьянова в Новомосковске. На место были направлены два пожарных расчёта и автолестница.

Пожарные добрались до места за семь минут, ещё девять ушло на борьбу с огнём. Пострадал один из жильцов, в квартире сгорела кровать, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) – немедленно звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.

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вчера, в 22:35 +4
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