На пожаре в новомосковской пятиэтажке пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 13.59 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Водопьянова в Новомосковске. На место были направлены два пожарных расчёта и автолестница.

Пожарные добрались до места за семь минут, ещё девять ушло на борьбу с огнём. Пострадал один из жильцов, в квартире сгорела кровать, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) – немедленно звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.