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В Туле возле отдела судебных приставов женщина провалилась под крыльцо

В Туле возле отдела судебных приставов женщина провалилась под крыльцо

Пострадавшую забрали в больницу.

Днем 8 февраля в Туле на ул. Максима Горького, 8 случилось ЧП. Как рассказали Myslo очевидцы, женщина поднималась в здание, где в том числе находится отдел судебных приставов. В этот момент на крыльце обрушились ступеньки, и тулячка провалилась в яму.

По нашей информации, пострадавшую забрали в Ваныкинскую больницу с повреждением позвоночника.

Как пояснили Myslo в УФССП по Тульской области, у домов № 8 и №10 и нежилого помещения, где находятся судебные приставы, общая входная группа. Это крыльцо — общедомовое имущество, за которое отвечает управляющая компания.

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