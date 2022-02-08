В Туле возле отдела судебных приставов женщина провалилась под крыльцо
Пострадавшую забрали в больницу.
Днем 8 февраля в Туле на ул. Максима Горького, 8
По нашей информации, пострадавшую забрали в Ваныкинскую больницу с повреждением позвоночника.
Как пояснили Myslo в УФССП по Тульской области, у домов № 8 и №10 и нежилого помещения, где находятся судебные приставы, общая входная группа. Это крыльцо — общедомовое имущество, за которое отвечает управляющая компания.
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