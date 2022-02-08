Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки ковид подтвердился у 2610 человек, 190 госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2610 человек, 190 госпитализированы, 365 выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 103 687 случаев ковида, 74 933 пациента вылечились, 4684 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 12:17, 23 1753 -3
вчера, в 11:41, 20 2603 1
6 февраля, в 11:20, 162 3924 -7
5 февраля, в 11:48, 205 4092 -9
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