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В Тульской области за сутки ковид подтвердился у 2610 человек, 190 госпитализированы
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки ковид подтвердился у 2610 человек, 190 госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2610 человек, 190 госпитализированы, 365 выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 103 687 случаев ковида, 74 933 пациента вылечились, 4684 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

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