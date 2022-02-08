В Тульской области за сутки ковид подтвердился у 2610 человек, 190 госпитализированы

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2610 человек, 190 госпитализированы, 365 выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 103 687 случаев ковида, 74 933 пациента вылечились, 4684 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: