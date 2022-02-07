За неделю в Тульской области коронавирусом заразились 14 898 жителей

Скончались 75 пациентов в возрасте от 51 года до 94 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 1 по 7 февраля в Тульской области коронавирусом заболели 14 898 жителей. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 101 077 случаев заболевания.

2299 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 74 568 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 75 пациентов в возрасте от 51 года до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4674 человека.