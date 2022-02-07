Ревнивый туляк 20 раз ударил жену ножом: уголовное дело передано в суд

фото: СУ СКР по Тульской области

В Туле 34-летний Александр Ч. обвиняется в убийстве. Преступление произошло 13 ноября 2021 года.

По предварительным данным, обвиняемый распивал алкоголь вместе с женой. В какой-то момент пара поругалась из-за того, что Александр приревновал 31-летнюю женщину. Мужчина схватил нож и нанес потерпевшей более 20 ударов. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Предварительное заседание по данному делу назначено на 8 февраля.