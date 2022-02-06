В Чернском районе сгорел дом: погибла пенсионерка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Накануне, 5 февраля, в 22.37 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одном из домов в с. Костомарово Чернского района. Спустя 12 минут на место прибыли три пожарных расчёта.

Открытое горение было ликвидировано в 23.40. По данным регионального ГУ МЧС России, погибла 65-летняя пенсионерка, дом полностью сгорел. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.