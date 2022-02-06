Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В Чернском районе сгорел дом: погибла пенсионерка
Происшествие случилось в селе Костомарово. Огонь тушили почти час.
Накануне, 5 февраля, в 22.37 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одном из домов в с. Костомарово Чернского района. Спустя 12 минут на место прибыли три пожарных расчёта.
Открытое горение было ликвидировано в 23.40. По данным регионального ГУ МЧС России, погибла 65-летняя пенсионерка, дом полностью сгорел. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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