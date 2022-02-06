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Житель д. Скорнево погиб во время пожара в бане
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Житель д. Скорнево погиб во время пожара в бане

На месте происшествия работали семь пожарных расчётов

В 00.53 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме и бане в д. Скорнево (Большая Тула). На место происшествия были направлены семь пожарных расчётов. Они добрались до места за 23 минуты.

На борьбу с огнём ушло больше двух с половиной часов. При пожаре погиб 41-летний мужчина. Баня сгорела полностью, дом выгорел внутри по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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