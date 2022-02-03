Житель Богородицка судится с работодателем из-за отказа от прививки

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В производстве Богородицкого межрайонного суда находится гражданское дело по иску местного жителя к ООО «Завод № 423» об оспаривании незаконного отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации.

Мужчина считает, что руководство завода незаконно обязало его предоставить сведения, составляющие врачебную тайну, а также пройти полную вакцинацию препаратом, не прошедшим клинические испытания.

Истец просит суд признать приказ об отстранении от работы незаконным, допустить его к работе, выплатить зарплату за время вынужденного простоя и компенсацию морального вреда. Сегодня судебное заседание было отложено на 10 февраля для истребования дополнительных доказательств.