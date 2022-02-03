В 2022 году в Туле благоустроят 77 дворов и два общественных пространства

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В текущем году в рамках программы благоустройства будут приведены в порядок 77 дворовых территорий, «Молодежный бульвар» в Заречье и сквер в микрорайоне «Юго-Восточный». Дизайн «Молодежного бульвара» туляки выбрали на рейтинговом голосовании. Бульвар будет разделён на три части — молодежную, детскую и «зону тишины».

В микрорайоне «Юго-Восточный» проживают около 2500 человек. По согласованию с ними благоустроят местный сквер — там появится детская игровая площадка, зона для воркаута, места для прогулок и отдыха с теневыми навесами и многое другое.

По ряду объектов уже заключены контракты, по другим аукционы состоятся в ближайшее время.

— Облик областной столицы меняется с каждым годом и меняется в лучшую сторону, это отмечают жители. Перед администрацией Тулы стоят задачи дальнейшего развития городской среды. Важно развивать общественные пространства в центре Тулы и создавать их в новых микрорайонах, — подчеркнул глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.