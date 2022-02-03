Туляки успешно выступили на Чемпионате России по велоспорту среди спортсменов с нарушением зрения

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Женщины взяли золото на всех дистанциях, а мужчины завоевали бронзу в заезде на 1000 метров.

В Омске завершился Чемпионат России по велоспорту-тандем-трек среди спортсменов с нарушением зрения. Тульскую область на нём представляли спортсмены из «Центра адаптивного спорта».

Женский тандем был в составе Евгении Цахиловой и Ольги Никишиной (спортсмен-ведущий). Среди мужчин выступили Иван Голубничий и Михаил Ростовцев (спортсмен-ведущий).

Евгения и Ольга взяли золото на всех дистанциях: спринт, гонка-преследования, гонка на 1000 метров. Мужской тандем завоевал бронзу на дистанции 1000 метров. Это выступление стало первым для Михаила и Ивана в Чемпионате России.

В смешанной эстафете наши велосипедисты пришли к финишу вторыми. Тренирует спортсменов Валерий Кобзаренко.