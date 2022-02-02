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В Тульской области в красивую дату 02.02.2022 захотели пожениться 34 пары

В Тульской области в красивую дату 02.02.2022 захотели пожениться 34 пары

Конкретно в Туле – 20 пар.

В Тульской области в первую красивую дату февраля — 02.02.2022 — захотели пожениться 34 пары. Из них 20 подали заявления в Туле. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

Отметим, что это не такое большое число желающих расписаться. Скорее всего из-за того, что эта дата выпала на середину недели. Для примера, в прошлую среду в регионе расписались 22 пары.

Следующая красивая дата в феврале будет 22.02.2022. Точное число заявлений, поданных на это число, пока неизвестно.

 

Интересно, что

  • 07.07.07 в Тульской области поженились 413 пар,
  • 08.08.08 — 429 пар,
  • 09.09.09 — 64 пары,
  • 10.10.10 — 164 пары,
  • 11.11.11 — 260 пар,
  • 12.12.12 — 128 пар.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 21:21 0
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