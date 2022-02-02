В Тульской области в красивую дату 02.02.2022 захотели пожениться 34 пары
Конкретно в Туле – 20 пар.
В Тульской области в первую красивую дату февраля —
Отметим, что это не такое большое число желающих расписаться. Скорее всего из-за того, что эта дата выпала на середину недели. Для примера, в прошлую среду в регионе расписались 22 пары.
Следующая красивая дата в феврале будет
Интересно, что
-
07.07.07 в Тульской областипоженились 413 пар,
-
08.08.08— 429 пар,
-
09.09.09— 64 пары,
-
10.10.10— 164 пары,
-
11.11.11— 260 пар,
-
12.12.12— 128 пар.
Другие статьи по темам
Место
Прочее