В Тульской области в красивую дату 02.02.2022 захотели пожениться 34 пары

В Тульской области в первую красивую дату февраля — 02.02.2022 — захотели пожениться 34 пары. Из них 20 подали заявления в Туле. Об этом Myslo рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

Отметим, что это не такое большое число желающих расписаться. Скорее всего из-за того, что эта дата выпала на середину недели. Для примера, в прошлую среду в регионе расписались 22 пары.

Следующая красивая дата в феврале будет 22.02.2022 . Точное число заявлений, поданных на это число, пока неизвестно.

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