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Перелом трех позвонков и травма головы: стало известно о состоянии девочки, на которую упал кусок льда

Перелом трех позвонков и травма головы: стало известно о состоянии девочки, на которую упал кусок льда

Тулячка находится в больнице.

Myslo стало известно о состоянии 10-летней девочки, на которую накануне рухнула глыба льда с крыши. У ребенка черепно-мозговая травма и перелом трех позвонков. Ее состояние стабильно.

Напомним, вечером 1 февраля на улице Полюсной, 58 на девочку упал кусок наледи. Девочка шла по тротуару вдоль дома. По факту ЧП прокуратура проверяет управляющую компанию «Жилкомцентр», следователи СК возбудили уголовное дело. Представители УК уверяют, что чистили крышу уже трижды за зиму и считают, что лед на ребенка упал с балкона пятого этажа, а значит, ответственность за это должен нести владелец квартиры.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:50 +3
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Место
Тула

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