Перелом трех позвонков и травма головы: стало известно о состоянии девочки, на которую упал кусок льда
Тулячка находится в больнице.
Myslo стало известно о состоянии 10-летней девочки, на которую накануне рухнула глыба льда с крыши. У ребенка черепно-мозговая травма и перелом трех позвонков. Ее состояние стабильно.
Напомним, вечером 1 февраля на улице Полюсной, 58 на девочку упал кусок наледи. Девочка шла по тротуару вдоль дома. По факту ЧП прокуратура проверяет управляющую компанию «Жилкомцентр», следователи СК возбудили уголовное дело.
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