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УК не справляются: ряд балконов жилых домов в Первомайском «зарос» сосульками

УК не справляются: ряд балконов жилых домов в Первомайском «зарос» сосульками

С жалобой обратились жители поселка.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Первомайского. Они возмущены тем, как халатно УК относятся к работе по очистке снега с домов.

— Это настоящее безобразие. Они как будто ставят эксперименты: выживут люди, если на них упадет глыба льда, или нет, — говорят жители Первомайского.

Напомним, вчера, 1 февраля, в Туле на 10-летнюю девочку упала сосулька. Ребенок получил травму позвоночника и гематомы.

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Сосульки в Первомайском, Фото: 1
Сосульки в Первомайском, Фото: 2
Сосульки в Первомайском, Фото: 3
Сосульки в Первомайском, Фото: 4
Сосульки в Первомайском, Фото: 5
Сосульки в Первомайском, Фото: 6
Сосульки в Первомайском, Фото: 7
Сосульки в Первомайском, Фото: 8
Сосульки в Первомайском, Фото: 9
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