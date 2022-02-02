УК не справляются: ряд балконов жилых домов в Первомайском «зарос» сосульками
С жалобой обратились жители поселка.
В редакцию Myslo обратились жители поселка Первомайского. Они возмущены тем, как халатно УК относятся к работе по очистке снега с домов.
— Это настоящее безобразие. Они как будто ставят эксперименты: выживут люди, если на них упадет глыба льда, или нет, — говорят жители Первомайского.
Напомним, вчера, 1 февраля, в Туле на 10-летнюю девочку упала сосулька. Ребенок получил травму позвоночника и гематомы.
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