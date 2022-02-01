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В Тульском экзотариуме появились на свет четыре суриката
Фото Елены Курлыковой.

В Тульском экзотариуме появились на свет четыре суриката

Малыши родились 1 февраля.

Сразу четверо очаровательных малышей появились на свет в тульском экзотариуме в первый день февраля. И малыши, и их мама чувствуют себя хорошо, стая охраняет их от всех возможных опасностей.
 
 
Сейчас на экспозиции тульского зоопарка живут 8 взрослых сурикатов: 3 самки и 5 самцов. Пол малышей пока неизвестен, определить его работники зоопарка смогут примерно через месяц. Когда детеныши окрепнут и станут самостоятельными, они уедут жить в другие государственные зоопарки.
 
 
Отметим, что у сурикатов жесткий матриархат, стая подчиняется старшей самке, в экзотариуме ее зовут Роса.
 
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