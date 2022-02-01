В Тульском экзотариуме появились на свет четыре суриката

Фото Елены Курлыковой.

Сразу четверо очаровательных малышей появились на свет в тульском экзотариуме в первый день февраля. И малыши, и их мама чувствуют себя хорошо, стая охраняет их от всех возможных опасностей.

Сейчас на экспозиции тульского зоопарка живут 8 взрослых сурикатов: 3 самки и 5 самцов. Пол малышей пока неизвестен, определить его работники зоопарка смогут примерно через месяц. Когда детеныши окрепнут и станут самостоятельными, они уедут жить в другие государственные зоопарки.

Отметим, что у сурикатов жесткий матриархат, стая подчиняется старшей самке, в экзотариуме ее зовут Роса.