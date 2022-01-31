В небе над Алексином жители сфотографировали световой столб

Сергей Лысенков сфотографировал световой столб морозным утром в небе над Алексином. Фото выложили в группе «Алексин сейчас».

Как рассказал Myslo астроном-любитель Александр Илюхин, это атмосферное явление — разновидность гало. Гало появляется на фоне света Солнца или Луны.

«Свечение видно из-за мелких кристалликов льда в атмосфере. Световые явления могут могут обретать разные формы: столбы, круги, паргелий и другие», — сказал Александр Илюхин, основатель группы «Астротеатр» в соцсети «ВКонтакте».

Александр поделился с Myslo фотографиями различных видов гало в Тульской области: