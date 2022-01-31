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На Олимпиаду в Пекин в составе сборной России поедут двое уроженцев Тульской области

На Олимпиаду в Пекин в составе сборной России поедут двое уроженцев Тульской области

Это лыжница Анастасия Рыгалина и бобслеист Александр Ефимов.

На Олимпийские игры в Пекин поедут двое спортсменов из Тульской области. В составе команды по лыжным гонкам выступит 25-летняя Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка. Она мастер спорта, чемпионка России по лыжным гонкам. Анастасия выступает за Москву и Санкт-Петербург.

В резервный состав команды по бобслею и скелетону вошел 27-летний туляк Александр Ефимов. Спортсмен с детства занимался легкой атлетикой, имеет разряд мастера спорта международного класса в этом виде спорта. Пару лет назад он сменил направление и стал заниматься бобслеем.

Напомним, Олимпиада стартует в столице Китая 4 февраля. Болеем за наших спортсменов!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 +8
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