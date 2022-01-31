«Накажи автохама»: на ул. Прокудина водители паркуются так, что полностью перекрывают пешеходный переход

Рядом — две школы, и дети вынуждены переходить дорогу в не предназначенном для этого месте.

Тулячка прислала в редакцию снимки пешеходного перехода, который находится рядом с домом № 2 корп. 1 по ул. Прокудина в Туле. По словам девушки, таким образом, как на фото, водители паркуются там регулярно.

«Постоянно такая картина — перекрыт пешеходный переход. Дети вынуждены переходить в неположенном месте. Здесь две школы!» — сообщила автор фото.

Первый снимок сделан 31 января в 10.00, а второй — утром в среду, 26 января.

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