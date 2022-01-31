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Глава регионального Минздрава: «Скорые работают на предельной нагрузке, число обращений к педиатрам выросло на 200%»

Глава регионального Минздрава: «Скорые работают на предельной нагрузке, число обращений к педиатрам выросло на 200%»

Зампред правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков выступил с докладом на оперативном совещании в правительстве региона.

— Сейчас заболевание пневмонией протекает в легкой форме. По госпитализации: за прошлую неделю наблюдаем прирост 5 процентов — за счет осложненных состояний лиц пожилого возраста, у которых обостряются хронические заболевания, — рассказал министр. — Мы держим высокий темп тестирования. Надо обратить внимание, что на этой неделе основной удар пришелся на педиатрическую службу: на 200% произошел прирост обращений. Отметим, что у нас есть возможность заявки на получение больничного листа в режиме онлайн через сайт «Доктор71». Достаточно набрать соответствующую анкету и описать свое состояние. С момента заполнения анкеты открывается дистанционный больничный лист.
 
Также Марков отметил, что предельная нагрузка была на скорую помощь — до 1900 вызовов в сутки.
 
— Работают 144 бригады, среди медиков тоже растет заболеваемость — 160 человек на сегодня, но есть резерв.
 
Кроме этого, министр заявил, что в регионе имеется запас медикаментов:
 
— За последнее время возросло количество лиц, обращающихся за медикаментами — это связано с хорошим темпом тестирования. Мы получили дополнительные федеральные средства — 75 миллионов рублей, которые направят на приобретение препаратов. Сейчас в регионе есть запас на 2 недели.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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