«Машина 45 лет в одной семье»: какие «капсулы времени» продают туляки
Новый обзор интернет-объявлений от Myslo!
Понятие «капсула времени» стало относиться к автомобилям совсем недавно. Сначала так называли машины, которые почти всю свою жизнь простояли в гаражах. Но со временем таких становилось всё меньше, поэтому критерии «капсул» стали более скромными — теперь так называют хорошо сохранившиеся старые машины с небольшими пробегами.
Мы решили выяснить, много ли «капсул времени» выставлено на продажу в Тульской области. Оказалось, что если не учитывать машины, требующие ремонта, то таких наберется не больше десяти. Для нашего очередного обзора мы выбрали, как всегда, самые интересные. Поехали!
Самый дорогой вариант — роскошная 21-я «Волга» тёмно-вишнёвого цвета. Автомобиль сошёл с конвейера в 1963 году, но по числу поклонников даже сейчас готов дать фору самым современным моделям на рынке.
Два хозяина, абсолютно идеальное состояние и смехотворный пробег в 1000 км — перед вами новая машина, которой в следующем году исполнится 60 лет. Цена этой красотки — 750 тысяч рублей.
За 230 тысяч рублей в Туле продают ВАЗ-2101 1973 года выпуска. Машина собрана на итальянском заводе Fiat, и находится в отличном состоянии. Всё родное, ничего не переделывалось. Пробег — чуть больше 23,5 тысяч километров.
Всю жизнь «копейка» находилась у одного хозяина. Машина эксплуатировалась только в летнее время года и стоит в кирпичном гараже. Продавец пишет, что это — «находка для любителей ретро».
Ещё один ВАЗ в состоянии, способном вызвать детский восторг у любого ценителя и коллекционера, выставлен на продажу в Заречье. За 300 тысяч рублей предлагается отечественная «шестёрка» 1976 года выпуска.
Продавец пишет, что машиной владела женщина, всё родное и работает, как часы. Имеются все документы, даже инструкция для установки брызговиков, а также автомобильная аптечка ещё советского образца. Все документы для передвижения на руках. Пробег — чуть меньше 7000 километров. Продавец готов к обмену.
Ещё один «ГАЗ», на этот раз 24-й серии, продаётся в Узловой. 1977 год выпуска, пробег — 41300 километров. Если верить тексту объявления, машина на полном ходу и обойдётся покупателю в 280 тысяч рублей.
Передний мост на шаровых, задний — «скоростной», от «Чайки». Установлено электронное зажигание и 151-й карбюратор. Лакокрасочное покрытие требует внимания, но даже с учётом этого машина смотрится очень достойно.
И, наконец, самый дешевый вариант сегодняшней подборки — 412-й «Москвич» за 129 тысяч рублей. По словам продавца, машина 45 лет находится в одной семье, а последние пять лет не имеет «дома» и стоит на улице.
Двигатель 1,8 литра, электронное зажигание, кузов пролит пушечным салом и не имеет даже намёка на гниль. Правда, есть незначительные вмятины. Продавец готов к торгу, а в довесок обещает много запчастей.
А что вы думаете о таких машинах, друзья? Может, у вас уже есть подобный раритет? Расскажите о нём в комментариях!