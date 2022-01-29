«Машина 45 лет в одной семье»: какие «капсулы времени» продают туляки

Понятие «капсула времени» стало относиться к автомобилям совсем недавно. Сначала так называли машины, которые почти всю свою жизнь простояли в гаражах. Но со временем таких становилось всё меньше, поэтому критерии «капсул» стали более скромными — теперь так называют хорошо сохранившиеся старые машины с небольшими пробегами.

Мы решили выяснить, много ли «капсул времени» выставлено на продажу в Тульской области. Оказалось, что если не учитывать машины, требующие ремонта, то таких наберется не больше десяти. Для нашего очередного обзора мы выбрали, как всегда, самые интересные. Поехали!

Шик, блеск, красота!

Самый дорогой вариант — роскошная 21-я «Волга» тёмно-вишнёвого цвета. Автомобиль сошёл с конвейера в 1963 году, но по числу поклонников даже сейчас готов дать фору самым современным моделям на рынке.

Два хозяина, абсолютно идеальное состояние и смехотворный пробег в 1000 км — перед вами новая машина, которой в следующем году исполнится 60 лет. Цена этой красотки — 750 тысяч рублей.

«копейка» из Италии

За 230 тысяч рублей в Туле продают ВАЗ-2101 1973 года выпуска. Машина собрана на итальянском заводе Fiat, и находится в отличном состоянии. Всё родное, ничего не переделывалось. Пробег — чуть больше 23,5 тысяч километров.

Всю жизнь «копейка» находилась у одного хозяина. Машина эксплуатировалась только в летнее время года и стоит в кирпичном гараже. Продавец пишет, что это — «находка для любителей ретро».

работает, как часы

Ещё один ВАЗ в состоянии, способном вызвать детский восторг у любого ценителя и коллекционера, выставлен на продажу в Заречье. За 300 тысяч рублей предлагается отечественная «шестёрка» 1976 года выпуска.

Продавец пишет, что машиной владела женщина, всё родное и работает, как часы. Имеются все документы, даже инструкция для установки брызговиков, а также автомобильная аптечка ещё советского образца. Все документы для передвижения на руках. Пробег — чуть меньше 7000 километров. Продавец готов к обмену.

И снова «Волга»

Ещё один «ГАЗ», на этот раз 24-й серии, продаётся в Узловой. 1977 год выпуска, пробег — 41300 километров. Если верить тексту объявления, машина на полном ходу и обойдётся покупателю в 280 тысяч рублей.

Передний мост на шаровых, задний — «скоростной», от «Чайки». Установлено электронное зажигание и 151-й карбюратор. Лакокрасочное покрытие требует внимания, но даже с учётом этого машина смотрится очень достойно.

бездомный москвич

И, наконец, самый дешевый вариант сегодняшней подборки — 412-й «Москвич» за 129 тысяч рублей. По словам продавца, машина 45 лет находится в одной семье, а последние пять лет не имеет «дома» и стоит на улице.

Двигатель 1,8 литра, электронное зажигание, кузов пролит пушечным салом и не имеет даже намёка на гниль. Правда, есть незначительные вмятины. Продавец готов к торгу, а в довесок обещает много запчастей.

А что вы думаете о таких машинах, друзья? Может, у вас уже есть подобный раритет? Расскажите о нём в комментариях!