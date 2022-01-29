Росстат: В Тульской области смертность втрое обогнала рождаемость

Фото из архива Myslo.

Росстат представил данные о естественном движении населения с января по декабрь 2021 года.

В Тульской области за это время родилось 10 138 человек, а умерло 30 658. По сравнению с 2020 годом рождаемость в регионе снизилась, а смертность выросла.

Также за прошедший год туляки зарегистрировали 8 828 браков и 6 176 разводов. В позапрошлом году и браков, и разводов было меньше.

Вот как выглядят цифры по сравнению с 2020 годом: