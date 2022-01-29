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Росстат: В Тульской области смертность втрое обогнала рождаемость
Фото из архива Myslo.

Росстат: В Тульской области смертность втрое обогнала рождаемость

Главное статистическое ведомство страны опубликовало данные за январь-декабрь 2021 года.

Росстат представил данные о естественном движении населения с января по декабрь 2021 года. 
 
В Тульской области за это время родилось 10 138 человек, а умерло 30 658. По сравнению с 2020 годом рождаемость в регионе снизилась, а смертность выросла.
 
Также за прошедший год туляки зарегистрировали 8 828 браков и 6 176 разводов. В позапрошлом году и браков, и разводов было меньше.
 
Вот как выглядят цифры по сравнению с 2020 годом:
 
  Родилось Умерло Браки Разводы
2020 10 812 27 204 6 935 5 573
2021 10 138 30 658 8 828 6 176

 

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:12 +8
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