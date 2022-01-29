Фото из архива Myslo.
Росстат: В Тульской области смертность втрое обогнала рождаемость
Главное статистическое ведомство страны опубликовало данные за январь-декабрь 2021 года.
Росстат представил данные о естественном движении населения с января по декабрь 2021 года.
В Тульской области за это время родилось 10 138 человек, а умерло 30 658. По сравнению с 2020 годом рождаемость в регионе снизилась, а смертность выросла.
Также за прошедший год туляки зарегистрировали 8 828 браков и 6 176 разводов. В позапрошлом году и браков, и разводов было меньше.
Вот как выглядят цифры по сравнению с 2020 годом:
|Родилось
|Умерло
|Браки
|Разводы
|2020
|10 812
|27 204
|6 935
|5 573
|2021
|10 138
|30 658
|8 828
|6 176
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