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Cколько туляков получили положительные тесты в пунктах экспресс-тестирования на ковид

Cколько туляков получили положительные тесты в пунктах экспресс-тестирования на ковид

В регионе работают шесть точек.

В Туле и Новомосковске за четыре дня пункты бесплатного экспресс-тестирования посетили 2320 человек. 89 тестов оказались положительными. Об этом Myslo рассказали в Министерстве здравоохранения Тульской области.

Напомним, пункты экспресс-тестирования работают в регионе с 24 января. Они рассчитаны на здоровых людей, которые хотят узнать, не заражены ли они ковидом. Сдать тест может любой желающий без предварительной записи. Основное условие — отсутствие температуры и других признаков респираторных заболеваний.

Перед сдачей теста необходимо заполнить анкету. Сделать это можно на месте или заранее, скачав ее на сайте Минздрава Тульской области.

график работы пунктов

В Туле:

  • в ТЦ «Гостиный двор» и Городском концертном зале — ежедневно с 14.00 до 18.00;
  • на Московском вокзале — по будням с 14.00 до 17.00;
  • возле гипермаркета «Глобус» — по выходным c 16.00 до 20.00;
  • возле ТЦ «Макси» — по выходным с 14.00 до 19.00.

В Новомосковске пункт тестирования работает в ТЦ «Первый» — ежедневно с 14.00 до 18.00.

Сюжет: Коронавирус
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