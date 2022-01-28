Как выглядит отреставрированная усадьба генерала Мирковича: фоторепортаж

Реставрация усадьбы генерала Мирковича в селе Николо-Жупань Одоевского района началась в 2019 году в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля.

Здание в стиле классицизма было построено почти три века назад — в 1851 году — и находилось во владении Мирковичей до революции 1917 года. После в главном доме расположилась школа для крестьянской молодежи. В 1932 году усадьба снова поменяла функционал и стала Домом отдыха Союза писателей. Сюда приезжали восстановить силы Борис Пастернак и Федор Тютчев. С 1953 по 1974 год усадьба стала детским домом, а после — общежитием для сотрудников дома, детей тогда перевели в другое здание. Опустело оно в середине 90-х годов прошлого века.

Когда было принято решение о реставрации, то перед рабочими была поставлена непростая задача: восстановить фасад, установить внутри новую лестницу, смонтировать новую крышу, заменить отопительную систему и многое другое.

27 января губернатор Алексей Дюмин осмотрел отреставрированную усадьбу генерала Мирковича в селе Николо-Жупань Одоевского района.

— Усадьба генерала Мирковича — одна из визитных карточек Одоевского района и важный культурный объект для всего региона. Она может стать еще одной точкой притяжения туристов, — отметил Алексей Дюмин. — Мы все прекрасно помним, в каком состоянии находилась усадьба. Во время предыдущего визита в район представители общественности обращались ко мне с просьбой помочь восстановить усадьбу. В итоге было поручено включить работы в проект празднования 500-летия Тульского кремля.

Сейчас идет подготовка экспозиции. Здесь будет несколько тематических зон: кабинет генерала, зал-будуар, гостиная дворянской усадьбы, зал-трансформер для мероприятий, два зала для тематических выставок, а также военная галерея туляков — героев Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813−1814 гг.

На втором этаже будет находиться экспозиция «Служу Отечеству», рассказывающая об истории и традициях русского воинства, связанных с Тульской губернией.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина сообщила, что открытие музея запланировано на апрель этого года в рамках проекта «Императорский маршрут».



Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин добавил, что в перспективе планируется благоустроить прилегающую территорию, частично работы уже проведены. В этом году работы продолжатся: будет обустроена смотровая площадка, терраса, место отдыха у воды.

Алексей Дюмин поручил региональному Минфину рассмотреть возможность выделить средства на благоустройство территории усадьбы.

Также в планах привлечь инвесторов, которые откроют ресторан под сводами — в цокольном этаже усадьбы — и гостиницу в здании бывшей людской.