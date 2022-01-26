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Кинотеатр в тульской «Гостинке» закрылся на реконструкцию

Кинотеатр в тульской «Гостинке» закрылся на реконструкцию

Когда именно она должна завершиться, администраторы «КиноСити» не разглашают.

В редакцию Myslo обратились туляки с вопросом, когда же откроется «КиноСити» в ТЦ «Гостиный двор». Напомним, он закрыт с 25 декабря 2021 года из-за «аварии в системе электроснабжения».

На сайте сети кинотеатров тульский «КиноСити» и вовсе пропал. В соцсетях «гуляет» скрин с якобы официальным комментарием, где читателю сообщают: кинотеатр закрылся навсегда.

 

За комментарием Myslo обратился к администраторам сети. Нам ответили, что кинотеатр в Туле закрыт на реконструкцию, свои двери для зрителя откроет «в скором времени». Более конкретную информацию по ремонту озвучивать отказались.

Что касается возврата денег за билеты с открытой датой, администраторы порекомендовали зрителям обращаться на электронную почту info@kino-city.ru. Каждый запрос в обязательном порядке будет рассмотрен.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:20 +3
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