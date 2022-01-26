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Под Тулой уже три дня ищут 23-летнего Павла Вдовина

Под Тулой уже три дня ищут 23-летнего Павла Вдовина

Молодой человек пропал 23 января, с тех пор никто не знает, где он.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили розыск 23-летнего Павла Александровича Вдовина из деревни Ивановки Ленинского района.
 
23 января 2022 года его видели в последний раз.
 
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые, короткая стрижка.
 
Был одет: чёрная куртка, чёрные джинсы, чёрные ботинки с белой подошвой.
 
С собой: рюкзак.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

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