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Почему в Туле не работает кинотеатр «КиноСити»?
Фото из архива Myslo.

Почему в Туле не работает кинотеатр «КиноСити»?

Такая ситуация продолжается уже несколько дней.

Туляки обратились в редакцию Myslo с просьбой узнать, почему в ТРЦ «Гостиный двор» не работает кинотеатр «КиноСити».

— В воскресенье пришли всей семьей посмотреть фильм, с удивлением обнаружили, что кинотеатр закрыт «по техническим причинам», — рассказала наша читательница.

Представители «КиноСити» рассказали Myslo, что 25 декабря в кинотеатре произошла авария в системе электроснабжения.

— О предполагаемой дате открытия будет сообщено отдельно в наших социальных сетях, — говорится в комментарии.

При этом ориентировочные сроки устранения аварии не называются.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 0
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