Почему в Туле не работает кинотеатр «КиноСити»?

Фото из архива Myslo.

Такая ситуация продолжается уже несколько дней.

Туляки обратились в редакцию Myslo с просьбой узнать, почему в ТРЦ «Гостиный двор» не работает кинотеатр «КиноСити».

— В воскресенье пришли всей семьей посмотреть фильм, с удивлением обнаружили, что кинотеатр закрыт «по техническим причинам», — рассказала наша читательница.

Представители «КиноСити» рассказали Myslo, что 25 декабря в кинотеатре произошла авария в системе электроснабжения.

— О предполагаемой дате открытия будет сообщено отдельно в наших социальных сетях, — говорится в комментарии.

При этом ориентировочные сроки устранения аварии не называются.