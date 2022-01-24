Туляки могут предложить общественные пространства для благоустройства в 2023 году

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Предложения принимаются до 6 февраля. Документы можно принести лично или отправить по электронной почте.

В Туле стартовал приём предложений по общественным территориям, которые будут вынесены на рейтинговое голосование в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2023 год.

Общественная территория – это существующее общественное пространство, предназначенное для проведения досуга разных возрастных групп граждан, не принадлежащее к дворовой территории и не находящееся в частной собственности.

Туляки могут предложить свои варианты для будущего благоустройства, которые затем будут вынесены на общественное голосование. Для этого нужно подготовить заявку, проект и согласие на обработку персональных данных. Документы оформляются строго по установленной форме.

Рассмотрению не подлежат предложения по общественным пространствам, находящимся в частной собственности, в водоохранной зоне, а также относящиеся к уличной дорожно-транспортной сети.

Заявки принимаются до 6 февраля. Документы нужно принести по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 14, или отправить на электронную почту: gorsreda@cityadm.tula.ru