В Туле трамвай окатил пешеходов грязным снегом: итоги прокурорской проверки

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Сотрудники тульской прокуратуры провели проверку по факту инцидентов с участием спецтехники — на проспекте Ленина снегоуборочный трамвай окатил грязным снегом стоящих на остановке пассажиров. Позже инцидент повторился в Мясново — «под раздачу» попали автомобилисты.

Выяснилось, что водитель трамвая расчищал трамвайные пути и не выключил щеточный барабан при подъезде к месту скопления людей. Кроме того, трамвай не прошел техосмотр.

Для недопущения подобных нарушений прокуратура города внесла представление руководителю МКП «Тулгорэлектротранс».