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В Туле трамвай окатил пешеходов грязным снегом: итоги прокурорской проверки
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

В Туле трамвай окатил пешеходов грязным снегом: итоги прокурорской проверки

Руководителю «Тулгорэлектротранса» внесено представление для недопущения подобных инцидентов.

Сотрудники тульской прокуратуры провели проверку по факту инцидентов с участием спецтехники — на проспекте Ленина снегоуборочный трамвай окатил грязным снегом стоящих на остановке пассажиров. Позже инцидент повторился в Мясново — «под раздачу» попали автомобилисты.

Выяснилось, что водитель трамвая расчищал трамвайные пути и не выключил щеточный барабан при подъезде к месту скопления людей. Кроме того, трамвай не прошел техосмотр.

Для недопущения подобных нарушений прокуратура города внесла представление руководителю МКП «Тулгорэлектротранс».

 

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