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На Зеленстрое безумный снегоуборочный трамвай окатил людей снегом: видео

На Зеленстрое безумный снегоуборочный трамвай окатил людей снегом: видео

У прохожих даже не было шанса спастись от снежной «лавины».

В Туле на Зеленстрое снегоуборочный трамвай с ног до головы засыпал снегом людей, которые стояли на остановке или ожидали зеленый сигнал светофора. У туляков даже не было шанса укрыться от «лавины».

Видео инцидента размещено в группе «ГТРК-Тула» в Instagram:

 

 

К слову, несколько лет назад туляки засняли бессмысленную и беспощадную уборку автостоянки на ул. М. Горького. Адский трактор поднял клубы пыли, которые тут же осели на припаркованные автомобили.

 

Друзья, что вы думаете по поводу этого инцидента? Как надо было поступить водителю снегоуборочного трамвая? А прохожим?

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