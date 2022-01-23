Тульские легкоатлеты привезли 10 медалей из Смоленска

С 19 по 21 там проходили чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике.

В беге на 200 м. среди женщин уверенную победу одержала Екатерина Реньжина. Время нашей спортсменки 23,58 с – лучший результат зимнего сезона в России и третий в Европе.

Среди юниорок двойную победу праздновала Анастасия Мишина. Дистанцию 1500 м. она преодолела за 4 мин. 42,22 сек. В беге на 3000 м. Анастасия показала результат 10 мин. 22,63 сек.

Карина Кочеткова в беге на 60 м. с барьерами в упорной борьбе завоевала золотую медаль с результатом 8,83 сек. Ещё одно золото у нашей команды среди юниоров в толкании ядра – Леонид Долматов толкнул снаряд на 14 м. 75 см.

В прыжках в длину серебро досталось Юлии Якуниной. В беге на 800 м. серебряную медаль взял Савелий Косыгин. Серебряные награды и у команды юниорок в эстафетном беге 4х400 м. (Анастасия Клименко, Вера Полякова, Полина Зяблова, Карина Кочеткова).

Среди юношей серебряные медали завоевали Олег Лазукин (60 м. с барьерами) и Кирилл Петрухин (3000 м.). По итогам соревнований в копилке команды Тульской области 5 золотых и 5 серебряных медалей.