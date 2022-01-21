Следователи осматривают место страшного пожара в Шатске

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тульское региональное СУ СК России тоже подключилось к проверочным мероприятиям по факту пожара в Шатске. Следователь уже осматривает место происшествия, устанавливаются обстоятельства гибели 81-летнего мужчины.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, которые установят окончательную причину смерти погибшего и причину пожара. По результатам будет принято процессуальное решение.