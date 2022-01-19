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Часть улицы Рязанской в Туле отдадут под малоэтажную застройку
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Часть улицы Рязанской в Туле отдадут под малоэтажную застройку

Площадь участка, который выставлен на аукцион, составляет почти 72 тысячи кв. м.

В Туле стартовал аукцион на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный на улице Рязанской. Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем губернатора Тульской области Вячеславом Федорищевым.
 
Арендатор может использовать участок под малоэтажную застройку. Площадь участка — 71 984 кв. м. Задаток — 6 300 000 рублей. Эта же сумма будет являться и ежегодным арендным платежом. Договор будет заключен на 8 лет 8 месяцев. Размер арендной платы все это время будет оставаться одинаковым.
 
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