Белевские спасатели потушили условный пожар в психоневрологическом интернате

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарно-тактические учения также прошли в здании социально-реабилитационного центра «Надежда».

По легенде, из-за короткого замыкания загорелась подсобка на первом этаже социально-реабилитационного центра, а в психоневрологическом интернате причиной возгорания в одной из палат второго этажа стало неосторожное обращение с огнём. Дым распространился по этажам, возникла угроза возгорания кровли.

До прибытия пожарных дежурный персонал отработал действия по тушению огня имеющимися средствами, обесточил оба здания и эвакуировал людей в безопасное место.

Прибыв на место, специалисты газодымозащитной службы проверили помещения и вынесли из опасной зоны одного «пострадавшего». Затем огнеборцы приступили к тушению условного возгорания.

После окончания внеплановых пожарно-тактических занятий была проведена профилактическая работа с руководством и персоналом социальных учреждений.