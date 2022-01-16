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Администрация Тулы: коммунальные службы города работают круглосуточно
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Администрация Тулы: коммунальные службы города работают круглосуточно

15 января с улиц вывезено свыше 8 тыс. куб. м снега.

Ночью механическую уборку, вывоз снега и посыпку противогололедными материалами проводили 125 единиц техники АО «Спецавтохозяйство» и 46 рабочих.

Работы выполняли на ул. Советской, Ф. Энгельса, Станиславского, пр. Ленина, в Благовещенском переулке, на парковке ул. Союзной.



Днем 4 бригады вывезут снег с катка на площади Ленина, с пр. Ленина и ул. Октябрьской.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, всего 16 января днем в работах будут задействованы более 150 единиц техники и порядка 190 человек рабочих АО «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы», включая 45 единиц привлеченной и наемной спецтехники.



Уборка и вывоз снега запланированы на магистральных и второстепенных улицах, в сельских населенных пунктах.

 

Друзья, расскажите, на каких улицах еще не убрали снег? Присылайте фотографии в комментарии.

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