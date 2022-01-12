В центре Тулы частично отключат холодную воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

В четверг, 13 января, с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Пархоменко, д. 40, 45;

ул. Мезенцева, д. 19;

пер. Пархоменко, д. 3, 5;

частный сектор: пер. Южный;

пер. Пархоменко (от ул. Мезенцева до ул. Пархоменко);

пер. Городской (от ул. Мезенцева до д. 26).

Причина — ремонтно-восстановительные работы в одном из домов. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.