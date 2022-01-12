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Тулачермет помогает городским службам справиться с последствиями снегопада

Тулачермет помогает городским службам справиться с последствиями снегопада

Спецтехника и сотрудники предприятия задействованы в уборке улиц от снега в Пролетарском районе.

За первые 10 дней нового года в Тульской области выпало порядка 50 см осадков, то есть почти месячная норма. И эта цифра продолжает расти. Сейчас все службы города работают в режиме повышенной готовности, но с таким обилием осадков справиться непросто.
 
В помощь коммунальным службам города сегодня выдвинулись несколько единиц спецтехники АО «Тулачермет». Они были привлечены к уборке снега сразу на двух участках в Пролетарском районе.
 
Тем временем на самом предприятии с последствиями снегопада уже справились. В выходные дни с 5 по 10 января на Тулачермете было убрано около 5 тыс. м³ снега, а в период с 10 по 14 января, когда снегопад значительно усилился, было вывезено более 17 тыс. кубометров.
 
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