Тулачермет помогает городским службам справиться с последствиями снегопада

За первые 10 дней нового года в Тульской области выпало порядка 50 см осадков, то есть почти месячная норма. И эта цифра продолжает расти. Сейчас все службы города работают в режиме повышенной готовности, но с таким обилием осадков справиться непросто.

В помощь коммунальным службам города сегодня выдвинулись несколько единиц спецтехники АО «Тулачермет». Они были привлечены к уборке снега сразу на двух участках в Пролетарском районе.

Тем временем на самом предприятии с последствиями снегопада уже справились. В выходные дни с 5 по 10 января на Тулачермете было убрано около 5 тыс. м³ снега, а в период с 10 по 14 января, когда снегопад значительно усилился, было вывезено более 17 тыс. кубометров.