новости
новости
Регистрация
В Туле снег упал с крыши на прохожего: прокуратура проводит проверку
Фото из архива Myslo

В Туле снег упал с крыши на прохожего: прокуратура проводит проверку

Установлено, что коммунальщики не обеспечили жителям дома безопасные условия проживания.

Прокуратура Центрального района Тулы проводит проверку по факту падения снега с крыши дома в центре города. Инцидент произошёл 6 января, в результате пострадал мужчина — его доставили в больницу с травмами головы и позвоночника.

Установлено, что сотрудники управляющей компании ООО «ЖСО» нарушили нормы жилищного законодательства и Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также не обеспечили благоприятные и безопасные условия проживания жителей дома.

Руководителю организации внесено представление с требованием организовать расчистку кровли от снега и наледи. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
прокурорская проверкапрокуратура Тульской областиупал снег с крышиЧП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мощный циклон принесет в Центральную Россию резкое потепление на 20 градусов
Мощный циклон принесет в Центральную Россию резкое потепление на 20 градусов
Белорусские актёры покажут тулякам «Снежную королеву» и «Свадьбу в Малиновке»
Белорусские актёры покажут тулякам «Снежную королеву» и «Свадьбу в Малиновке»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.