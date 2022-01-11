В Туле снег упал с крыши на прохожего: прокуратура проводит проверку

Фото из архива Myslo

Прокуратура Центрального района Тулы проводит проверку по факту падения снега с крыши дома в центре города. Инцидент произошёл 6 января, в результате пострадал мужчина — его доставили в больницу с травмами головы и позвоночника.

Установлено, что сотрудники управляющей компании ООО «ЖСО» нарушили нормы жилищного законодательства и Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также не обеспечили благоприятные и безопасные условия проживания жителей дома.

Руководителю организации внесено представление с требованием организовать расчистку кровли от снега и наледи. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.