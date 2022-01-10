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«Накажи автохама»: бросил «Мерседес» на тротуаре и выгнал прохожих под колёса машин
Кадр из видео

«Накажи автохама»: бросил «Мерседес» на тротуаре и выгнал прохожих под колёса машин

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города!

Очередным «героем» нашей рубрики стал водитель чёрного Mercedes GLS, оставивший свой автомобиль прямо посреди тротуара на ул. Фрунзе, в районе дома № 8. Автору видео пришлось выйти из машины, чтобы помочь пенсионерке обойти дорогую иномарку, не попав под колёса.

 

По словам нашего читателя, всё произошло в понедельник, 10 января, в 13.00. К сожалению, из-за сильного снегопада на номере видны лишь цифры — 222 и тульский регион. Надеемся, сотрудники Госавтоинспекции смогут установить номер и привлечь автохама к ответственности.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Место
Тулаулица Фрунзе

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