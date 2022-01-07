За прошлые сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса
За этот же период скончались 12 пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Также зафиксировано 12 летальных исходов пациентов с COVID-19.
Таким образом, общее количество официально подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 76 627, а количество смертей — 4335.
В целом по России в настоящий момент ситуация выглядит так:
вчера, в 18:19, 106 1085 -8
вчера, в 11:42, 5 1283 -4
5 января, в 11:45, 167 3852 1
5 января, в 11:32, 195 1872 -4
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