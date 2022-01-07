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За прошлые сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса

За прошлые сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса

За этот же период скончались 12 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Также зафиксировано 12 летальных исходов пациентов с COVID-19.
 
Таким образом, общее количество официально подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 76 627, а количество смертей — 4335.
 
В целом по России в настоящий момент ситуация выглядит так:
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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