За прошлые сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса

За этот же период скончались 12 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Также зафиксировано 12 летальных исходов пациентов с COVID-19.

Таким образом, общее количество официально подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 76 627, а количество смертей — 4335.

В целом по России в настоящий момент ситуация выглядит так: