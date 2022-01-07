Губернатор Алексей Дюмин: «Этот светлый праздник наполняет сердца верующих теплотой и любовью»

Губернатор Тульской области обратился с поздравлением к жителям региона и священнослужителям Тульской митрополии. Алексей Дюмин пожелал всем крепкого здоровья, душевных сил, благополучия и мира.

«Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник наполняет сердца верующих теплотой и любовью. Приносит радость и надежду в наши дома. Он напоминает нам о том, как важно ценить то хорошее, что есть в жизни каждого из нас, быть добрее и внимательнее к людям, особенно к своим родным и близким. Даже в трудной ситуации не падать духом, всегда верить в лучшее», — гласит текст поздравления.