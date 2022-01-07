В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция»: фоторепортаж
Гости и жители города наслаждались красивой музыкой.
6 января в творческом индустриальном кластере «Октава» прошел фестиваль «Джазовая провинция». Поклонники этого замечательного музыкального направления насладились композициями в исполнении Винцкевич-квартета (Леонид Винцкевич, Николай Винцкевич, Антон Давидянц, Вартан Бабаян), Бориса Андрианова и Ксении Коробковой.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.
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