новости
новости
Регистрация
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция»: фоторепортаж

В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция»: фоторепортаж

Гости и жители города наслаждались красивой музыкой.

6 января в творческом индустриальном кластере «Октава» прошел фестиваль «Джазовая провинция». Поклонники этого замечательного музыкального направления насладились композициями в исполнении Винцкевич-квартета (Леонид Винцкевич, Николай Винцкевич, Антон Давидянц, Вартан Бабаян), Бориса Андрианова и Ксении Коробковой.
 
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия.
 
Галерея
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 1
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 2
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 3
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 4
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 5
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 6
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 7
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 8
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 9
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 10
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 11
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 12
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 13
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 14
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 15
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 16
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 17
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 18
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 19
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 20
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 21
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 22
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 23
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 24
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 25
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 26
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 27
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 28
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 29
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 30
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 31
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 32
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 33
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 34
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 35
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 36
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 37
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 38
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 39
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 40
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 41
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 42
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 43
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 44
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 45
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 46
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 47
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 48
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 49
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 50
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 51
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 52
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 53
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 54
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 55
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 56
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 57
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 58
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 59
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 60
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 61
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 62
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 63
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 64
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 65
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 66
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 67
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 68
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 69
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 70
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 71
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 72
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 73
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 74
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 75
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 76
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 77
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 78
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 79
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 80
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 81
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 82
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 83
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 84
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 85
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 86
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 87
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 88
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 89
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 90
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 91
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 92
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 93
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 94
В Туле прошел фестиваль «Джазовая провинция», Фото: 95
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:10 +4
Другие статьи по темам
Событие
культурные мероприятияджазмузыка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Среди вакцинированных туляков 21 января разыграют квартиру
Среди вакцинированных туляков 21 января разыграют квартиру
За прошлые сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса
За прошлые сутки в Тульской области зарегистрирован 201 новый случай коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.