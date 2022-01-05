В Тульской области QR-коды в кафе и ресторанах отменят до 1 февраля

4 января первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев по поручению Алексея Дюмина провел совещание по оперативной обстановке в регионе.

В том числе обсудили и обстановку по заболеваемости коронавирусом в регионе. Заместитель министра здравоохранения Михаил Малишевский сообщил, что в регионе продолжается снижение заболеваемости ковидом, а также внебольничными пневмониями. В течение праздников продолжают работу пункты вакцинации. В медучреждениях ведут прием как дежурные врачи, так и узкие специалисты

Заместитель председателя государственно-правового комитета Тульской области Александр Гладышев в соответствии с поручением Губернатора предложил продлить приостановление требования о допуске посетителей по QR-коду в общепит до 1 февраля. Главный санитарный врач Александр Ломовцев данную меру поддержал.

Напомним, ранее о послаблении ограничений сообщили 23 декабря. Тогда требование о предъявлении QR-кодов было приостановлено до 9 января.