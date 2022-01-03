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В марте на сайтах школ можно будет узнать меню столовых и о наличии диетического питания

В марте на сайтах школ можно будет узнать меню столовых и о наличии диетического питания

Кроме того, с 2022 года запускается программа по борьбе с подростковым ожирением.

С 1 марта 2022 года на сайтах школ должна размещаться информация о школьном меню, наличии диетического питания в столовых, а также представлен перечень организаций, которые оказывают услуги по организации питания и поставляют продукты в столовую, сообщает «Российская газета».

Кроме того, с 2022 года запускается программа по борьбе с подростковым ожирением, которая включает целый комплекс мер, в числе которых — здоровое питание в школах с повышенным содержанием фруктов и овощей, а также увеличение физической активности подростков. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она напомнила, что по поручению президента с 1 сентября прошлого года ученики начальных школ обеспечиваются бесплатным горячим питанием. На эти цели из федерального бюджета в 2021 году было выделено 59 млрд рублей, еще 188 млрд рублей будет направлено в 2022 и 2023 годах. Всего сейчас в стране более 30 млн детей и подростков, четверть из них — младшие школьники.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:10 +1
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