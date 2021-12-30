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В Тульской области прокуратура выявила 13 чиновников, которые пытались скрыть свои реальные доходы
Фото из архива Myslo.

В Тульской области прокуратура выявила 13 чиновников, которые пытались скрыть свои реальные доходы

13 муниципальных служащих Кимовского района привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционных законов.

Антикоррупционную проверку в администрации Кимовского района и МО Епифанское затеяла Кимовская межрайонная прокуратура.
 
«Установлено, что за 2020 год муниципальные служащие представили неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов. В декларационных справках не указаны отдельные банковские счета, не отражена информация о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимости», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
 
Прокуратура внесла главам администраций представления, по результатам рассмотрения которых 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
В настоящее время служащие предоставили уточненные сведения.
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