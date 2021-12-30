В Тульской области прокуратура выявила 13 чиновников, которые пытались скрыть свои реальные доходы

Фото из архива Myslo.

Антикоррупционную проверку в администрации Кимовского района и МО Епифанское затеяла Кимовская межрайонная прокуратура.

«Установлено, что за 2020 год муниципальные служащие представили неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов. В декларационных справках не указаны отдельные банковские счета, не отражена информация о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимости», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Прокуратура внесла главам администраций представления, по результатам рассмотрения которых 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время служащие предоставили уточненные сведения.