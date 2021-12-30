Туляк Алексей Воробьев попал в топ-100 самых красивых мужских лиц мира

Фото: life.ru.

Певец и актер Алексей Воробьев оказался в топ-100 самых красивых мужских лиц 2021 года. Рейтинг ежегодно составляют авторы YouTube-канала TC Candler.

Туляк занял 53-е место, обойдя в списке футболиста Криштиану Роналду, актеров Тома Холланда, Чарли Ханнэма и других. Отметим, что Воробьев в рейтинге уже пятый год подряд. Но по сравнению с 2020-м опустился в топе с 33 места.

Самым красивым мужчиной 2021 года стал актер, модель и певец из Мьянмы Пайнг Такхон. Второе место занял актер Крис Хемсворт, третье — участник группы BTS Ким Тхэхён.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.