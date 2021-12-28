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Вильфанд спрогнозировал «голубоватый» январь

Вильфанд спрогнозировал «голубоватый» январь

Температура воздуха будет немного ниже средних значений.

В январе почти на всей территории страны температура воздуха прогнозируется на уровне многолетних значений на отрицательном фоне, поэтому прогностическая карта окрашена в бледно-голубой цвет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

— На всей территории страны температурный фон около нормы. Голубоватый цвет (карты — ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне, — заявил Вильфанд.

По его словам, только на юго-востоке Европейской территории температура будет выше многолетних значений.

Вильфанд отметил, что зима будет неровной, то есть с перепадами температуры.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:15 +3
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