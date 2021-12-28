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Новым ректором ТГПУ им. Л. Н. Толстого стал Константин Подрезов

Новым ректором ТГПУ им. Л. Н. Толстого стал Константин Подрезов

Выборы состоялись сегодня, 28 декабря.

В октябре мы писали, что нынешний ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Владимир Панин покинет свой пост 31 декабря. Его обязанности с января 2022 года должен был исполнять Константин Подрезов — проректор по научно-исследовательской работе.

По информации Myslo, на должность ректора претендовали три кандидата. Выборы состоялись сегодня, и по их результатам новым ректором педагогического университета станет Константин Подрезов.

 
Родился 22 декабря 1979 года. В 2001 году окончил ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Учитель истории по специальности «История», учитель права по специальности «Юриспруденция». Кандидат политических наук. С 2008 года работает в должности проректора.
 

Отметим, что Константин Подрезов побывал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в сентябре 2016 года в Ясной Поляне.

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