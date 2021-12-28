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Кто в Тульской области больше всех заработал за 10 месяцев?

Кто в Тульской области больше всех заработал за 10 месяцев?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионе за январь-октябрь 2021 года.

Согласно данным Туластата, больше всех за 10 месяцев текущего года заработали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 444, 6 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 27 646, 2 руб.

Подробная информация — в таблице:

Название январь-октябрь 2021 г.

октябрь
2021 г.
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 40808,2 43975,3
добыча полезных ископаемых 46294,8 49857
обрабатывающие производства 48565,6 50291,6
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 47894,3 44328
водоснабжение 32373 32792,9
строительство 38427,9 43271,2
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 33360,8 36201,9
транспортировка и хранение 39040,6 41491,8
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 27646,2 30135,8
деятельность в области информации
и связи		 52212,2 52661,6
деятельность финансовая и страховая 63444,6 66230,1
деятельность по операциям
с недвижимостью		 31947,5 33747,3
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 57595,6 55402,4
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 27915,7 28546,8
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 45770,1 45240,4
образование 33128,3 33834,3
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 40707,9 41232,6
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 52699,6 57751,1
предоставление прочих видов услуг 29094,8 27676,8
 

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:35 −4
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