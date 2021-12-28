Кто в Тульской области больше всех заработал за 10 месяцев?
Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионе за январь-октябрь 2021 года.
Согласно данным Туластата, больше всех за 10 месяцев текущего года заработали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики
Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 27 646, 2 руб.
Подробная информация — в таблице:
|Название
|январь-октябрь 2021 г.
|
октябрь
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|40808,2
|43975,3
|добыча полезных ископаемых
|46294,8
|49857
|обрабатывающие производства
|48565,6
|50291,6
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|47894,3
|44328
|водоснабжение
|32373
|32792,9
|строительство
|38427,9
|43271,2
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|33360,8
|36201,9
|транспортировка и хранение
|39040,6
|41491,8
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|27646,2
|30135,8
|
деятельность в области информации
и связи
|52212,2
|52661,6
|деятельность финансовая и страховая
|63444,6
|66230,1
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|31947,5
|33747,3
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|57595,6
|55402,4
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|27915,7
|28546,8
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|45770,1
|45240,4
|образование
|33128,3
|33834,3
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|40707,9
|41232,6
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|52699,6
|57751,1
|предоставление прочих видов услуг
|29094,8
|27676,8
Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?
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