Кто в Тульской области больше всех заработал за 10 месяцев?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионе за январь-октябрь 2021 года.

Согласно данным Туластата, больше всех за 10 месяцев текущего года заработали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 444, 6 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 27 646, 2 руб.

Подробная информация — в таблице:

Название январь-октябрь 2021 г. октябрь

2021 г. сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и рыбоводство 40808,2 43975,3 добыча полезных ископаемых 46294,8 49857 обрабатывающие производства 48565,6 50291,6 обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование

воздуха 47894,3 44328 водоснабжение 32373 32792,9 строительство 38427,9 43271,2 торговля, ремонт автотранспортных

средств и мотоциклов 33360,8 36201,9 транспортировка и хранение 39040,6 41491,8 деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания 27646,2 30135,8 деятельность в области информации

и связи 52212,2 52661,6 деятельность финансовая и страховая 63444,6 66230,1 деятельность по операциям

с недвижимостью 31947,5 33747,3 деятельность профессиональная,

научная, техническая 57595,6 55402,4 деятельность административная и

сопутствующие доп. услуги 27915,7 28546,8 гос. управление и обеспечение

военной безопасности; соц. обеспечение 45770,1 45240,4 образование 33128,3 33834,3 деятельность в области здравоохранения

и социальных услуг 40707,9 41232,6 деятельность в области

культуры, спорта и организации досуга и развлечений 52699,6 57751,1 предоставление прочих видов услуг 29094,8 27676,8

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?