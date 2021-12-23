Туляков приглашают на открытие большого катка в Центральном парке

26 декабря в Центральном парке Тулы откроется каток на большом кругу. Всех желающих приглашают покататься на коньках на открытом воздухе.

Кроме того, для посетителей подготовили большую развлекательную программу:

15.10 — 15.40 — конкурс в костюмах сказочных героев;

15.00 — 16.00 — хоккей в валенках от Федерации хоккея Тульской области;

18.00 — пиротехническое шоу.

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