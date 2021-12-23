Туляков приглашают на открытие большого катка в Центральном парке
Для посетителей подготовили развлекательную программу.
26 декабря в Центральном парке Тулы откроется каток на большом кругу. Всех желающих приглашают покататься на коньках на открытом воздухе.
Кроме того, для посетителей подготовили большую развлекательную программу:
- 15.10 — 15.40 — конкурс в костюмах сказочных героев;
- 15.00 — 16.00 — хоккей в валенках от Федерации хоккея Тульской области;
- 18.00 — пиротехническое шоу.
Подробнее смотрите в афише:
сегодня, в 15:31, 7 305 1
сегодня, в 13:34, 21 700 1
вчера, в 11:18, 6 1830 1
20 декабря, в 15:35, 88 4185 9
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