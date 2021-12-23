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Туляков приглашают на открытие большого катка в Центральном парке

Туляков приглашают на открытие большого катка в Центральном парке

Для посетителей подготовили развлекательную программу.

26 декабря в Центральном парке Тулы откроется каток на большом кругу. Всех желающих приглашают покататься на коньках на открытом воздухе.

Кроме того, для посетителей подготовили большую развлекательную программу:

  • 15.10 — 15.40 — конкурс в костюмах сказочных героев;
  • 15.00 — 16.00 — хоккей в валенках от Федерации хоккея Тульской области;
  • 18.00 — пиротехническое шоу.

Подробнее смотрите в афише:

Сюжет: Новый год-2022
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
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